TV 8 ekranlarında yayınlanan ve izleyici televizyona kilitleyen yarışma Survivor 2020 ne zaman başlayacağı hakkında sıkça sorular soruldu. Acun Ilıcalı kendi kanalında yayınladığı Gel Konuşalım programında Survivor 2020 hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki yarışmacılar kim olacak? Survivor 2020 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Survivor 2020 ne zaman başlayacak?

Survivor 2019 beklenilen sonuçları elde etmediği için, Türkiye-Yunanistan konseptinde devam etmeyecek. Yine önceki yıllarda olduğu gibi ünlüler-gönüllüler tarzında yayın hayatına girecek. Survivor 2020 Şubat ayının ilk haftaları başlayacak.

Survivor 2020 yarışmada kimler var?

Survivor 2020 ilk yarışmacısı Ünlüler takımına girecek olan komedyen Ersin Korkut olarak belirlendi.