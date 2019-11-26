Survivor, yeni sezon maratonuna hazırlanıyor. 2019 yılında yayınlanan maraton Türkiye ile Yunanistan arasında geçmişti. Acun Ilıcalı ve ekibinin bir daha bu konseptte ilerlemeyeceği öğrenildi. Peki Survivor 2020 ne zaman başlayacak? 2020 Survivor yarışmacıları belli mi? İşte Survivor 2020'ye dair detaylar...

SURVIVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020'nin başlangıç tarihiyle ilgili Acun Ilıcalı ve TV8'den henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz sezon Survivor, 2 Şubat 2019 tarihinde başlamıştı. Survivor 2020'nin de Şubat ayının ortalarında 15-20 Şubat 2020 tarihinde başlaması bekleniyor.

2020 SURVIVOR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

Survivor 2020 yarışmacılarından iki kişinin kim olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor 2020'nin Ünlüler takımında mücadele edecek isimler, Ersin Korkut ve Uğur Pektaş olduğu duyuruldu.

SURVIVOR TÜRKİYE 2020 FORMATI NE OLACAK?

Survivor'da yeni sezon formatı belli oldu! Geçtiğimiz sezon Türkiye - Yunanistan olarak başlayan ardından Siyah - Beyaz takım olarak devam eden Survivor yarışması, tekrar Ünlüler - Gönüllüler'e dönecek. Survivor 2020'de Ünlüler - Gönüllüler mücadelesini izleyeceğiz. Acun Ilıcalı formatın Ünlüler - Gönüllüler olacağı açıkladı.