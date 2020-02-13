Survivor 2020 ne zaman başlayacak? Survivor yarışmacı kadrosunda kimler var? soruları yarışmanın başlamasını bekleyen izleyicilerin gündeminde. Survivor'da geçen sene Türkiye - Yunanistan olarak iki ülkenin mücadelesi ekranlara gelmişti. 2020'de yeniden ünlüler - gönüllüler formatına dönüldü. Yarışmanın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2020 yarışmacı kadrosunu ünlüler - gönüllüler olarak paylaştı. İşte Survivor ile ilgili tüm ayrıntılar...

SURVİVOR 2020 YARIŞMACI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor'un yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Ünlüler takımında ilk yarışmacının ünlü komedyen Ersin Korkut olduğunu, eski Survivor birincisi Uğur Pektaş'ın da yüzde 90 ihtimalle Survivor 2020 Ünlüler kadrosunda bulunacağını belirtmişti. Ünlü şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın da Survivor 2020 kadrosuna katılacağı kesinleşti. Acun Ilıcalı son olarak da bugün tüm yarışmacıları ve ünlüler - gönüllüler takımlarının kadrosunu paylaştı. Survivor yarışmacıları ünlüler - gönüllüler kadrosu şöyle;

Gönüllüler Takımı: Fatma, Burak, Meryem, Sadık Ardahan, Evrim, Cemal Can, Makbule, Ceyhun,Tayfun Erdoğan, Nisa, Yasin Obuz

Ünlüler Takımı: Mert Öcal, Şaziye İvegün Öner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Gören, Barış Murat Yağcı, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 programı, 16 Şubat Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Survivor 2020'nin formatı yeniden ünlüler - gönüllüler şeklinde olacak.