10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor 17. yeni bölüm fragmanı ekranlara gelen son bölümün ardından yayınlandı. Survivor ödül oyununda Ünlüler ve Gönüllüler takımı Tavuk tabağı için kıyasıya mücadele etti. Zorlu mücadelenin ardından Survivor ödül oyunu kazananı belli oldu. İşte 9 Mart Survivor son bölüme dair detaylar ve yeni bölüm fragmanı...
SURVIVOR 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Surivor 9 Mart tarihli 16. bölümünde ödül oyunu kızarmış tavuk parçaları oldu. Yarışmacılar ödüle kavuşmak için parkurda zorlu anlar yaşadı. Heyecanlı oyunun ardından, ödül oyununu ünlüler takımı 10'a 4 kazandı. Ödülü alan ünlüler takımı büyük sevinç yaşadı.
SURVIVOR PERFORMANS BİRİNCİLERİ AÇIKLANDI
Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans birincileri yeniden parkurda karşı karşıya geldi. Kadınların ve erkeklerin ayrı ayrı yarıştığı oyunda keyifli anlar yaşandı. Oyunu bu hafta kadınlar takımında Elif kazandı, erkeklerde ise Yasin kazandı.
Ödülü alan Elif Yıldırım Gören Ersin , Berkan ,Sercan'ı ödüle götürdü. Mert'i seçmesine rağmen Mert ödülü kabul etmedi.
Yasin Obuz ise Ceyhun, Nisa, Cemal Can'ı götürdü.
SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor 2020 yarışmasında ilk eleme adayı belli oldu. Kutudan çıkan 3 isim arasında adı en çok yazılan Aşkım Burçe Tunay, Survivor'da haftanın ilk eleme adayı oldu.
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