Sürücüye 327 bin TL ceza

Sürücüye 327 bin TL ceza

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde M.N.A. yönetimindeki çakarlı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

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Yapılan incelemelerde çakarlı araç kullanan sürücü M.N.A.'nın ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye 327 bin 487 lira ceza kesen ekipler, otomobili de trafikten men etti.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.