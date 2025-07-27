Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.

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Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 35° Ankara Güneşli 39° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 37° Trabzon Güneşli 30° Bursa Güneşli 38° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 44° Gaziantep Güneşli 41° Ağrı Güneşli 34°

SICAKLIKLAR TEKRAR ARTIYOR

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Orman yangınlarıyla boğuşan Bursa'da ise 38 dereceye, Karabük'te de 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklığın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Fotoğraf: AA