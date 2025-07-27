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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Yağış yok, sıcaklık yüksek! İşte yangınların yaşandığı illerdeki hava durumu! | Son dakika haberleri

        Yağış yok, sıcaklık yüksek! İşte yangınların yaşandığı illerdeki hava durumu!

        Meteoroloji'den yapılan son hava tahminine göre bugün ülkemizin büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Orman yangınlarıyla boğuşan Bursa'da ise 38 dereceye, Karabük'te de 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklığın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar iç kesimlerde de 1 ila 3 derece artıyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 09:25 Güncelleme: 27.07.2025 - 09:25
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        Yağış yok, sıcaklık yüksek!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu olması bekleniyor.

        Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 35°

        Ankara

        Güneşli 39°

        İzmir

        Güneşli 37°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 30°

        Bursa

        Güneşli 38°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 44°

        Gaziantep

        Güneşli 41°

        Ağrı

        Güneşli 34°

        SICAKLIKLAR TEKRAR ARTIYOR

        Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        Orman yangınlarıyla boğuşan Bursa'da ise 38 dereceye, Karabük'te de 40 dereceye kadar çıkacak sıcaklığın etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        Bursa’daki yangın bölgesi dronla görüntülendi
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        Fotoğraf: AA

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