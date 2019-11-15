'Sürü' çekildiği yerde izlendi

Bu yıl, 11 - 15 Kasım arasında gerçekleştirilen 2'inci Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yılmaz Güney'in 'Sürü' adlı filmi çekildiği yer olan Pervari ilçesinde yeniden izlendi. Filmin çekim alanlarının da ziyaret edildiği etkinliğe Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney'in yanı sıra; 'Sürü'nün oyuncularından Levent İnanır da katıldı.

Atılay Uluışık, Ferhat Yılmaz, Sermin Hürmeriç, Atilla Olgaç, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Adnan Erdoğan, Ömer Uğur, Jale Atabey, Hakan Kurşun, Hakan Aksun ve Harun Türk'ün de yer aldığı gösterim sonrasında Pervari Kaymakamı Musa Aydemir ile Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan, Fatoş Güney ve Levent İnanır'a birer plaket de takdim etti.