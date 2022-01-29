Niloya ve arkadaşları, sürükleyici hikâyesi, müzik ve dansın birleşimi ile ortaya çıkan eşsiz sahne gösterisiyle minik dostlarını aileleriyle birlikte doyasıya eğlenceye davet ediyor. Çizgi kahramanlar, 29 - 30 Ocak 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde İstanbul Torium AVM’de; 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise Sancaktepe Rings AVM’de sevenleri ile bir araya gelecek.



Niloya ve arkadaşları ‘Sürpriz Yumurta Müzikali’ ile çocukların yarıyıl tatili coşkusuna ortak oluyor. Çizgi kahramanların maceralarını şarkılarla sahneye aktardığı müzikal, çocukları görsel bir şölen ile buluştururken öğretici birçok mesajı da içinde barındırıyor. Çocukların sevdiği Niloya ve arkadaşları 29 - 30 Ocak 14.00, 16.00 ve 18.00 saatlerinde İstanbul Torium AVM’de, 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise İstanbul Rings AVM’de unutulmaz anılara imza atacak.



Eğlence ve Macera Dolu Bir Hikaye

Psikolog ve pedagoglar eşliğinde yazılan senaryoları ile miniklerin olduğu kadar ailelerin de tercihi olan Niloya ve arkadaşları, müzikalde de sürükleyici bir maceraya yolculuk yapıyor. Niloya ile arkadaşı Mete tesadüfen buldukları ve yumurta olduğundan emin oldukları renkli bir sürprizle karşılaşıyorlar. Buldukları şeyin neyin yumurtası olduğunu anlamak için eğlenceli ve maceralı bir yolculuğa çıkıyorlar. Günün sonunda ise tahmin etmedikleri bir cevap onları bekliyor.