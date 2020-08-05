Suriyeli işadamı İstanbul'da restoran açtı

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan binlerce Suriyeliden biri olan Sami Kayali, İstanbul Fatih’te restoran açtı. Kayali, 25 Suriyeliyi de istihdam ediyor.

Suriye’den 6 yıl önce geldiklerini belirten Kayali, “Lokantacılık benim hobim. Hobi olarak başladım bu işe. Dünya mutfağına dair her şey var mutfağımızda. Bizi ülkelerinde misafir eden Türk kardeşlerimiz yemeklerimizi çok beğeniyorlar. Yakın zamanda mutfağımıza Türkiye’nin her yöresinden yemekleri dahil edeceğiz. Tabii ki Suriyeli ve diğer ülkelerden de oldukça fazla müşterilerimiz var” ifadesini kullandı.

Suriyeli mültecilerin yoğunlukla yaşadığı ilçelerin başında gelen Fatih’te açılan restoranda dünya mutfağından da seçenekler bulunuyor.