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        Haberler Dünya Suriyeli aşiretlerden ateşkes açıklaması | Dış Haberler

        Suriyeli aşiretler Süveyda'da ateşkes ihlali olması halinde sert karşılık vereceklerini açıkladı

        Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM), Süveyda ilinde yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ile arabulucu ülkelerin girişimiyle sağlanan ateşkesin ihlal edilmesi halinde buna "sert karşılık vereceklerini" açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:14 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:14
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        Suriyeli aşiretlerden ateşkes açıklaması
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        Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Süveyda'daki durumla ilgili yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Şam yönetiminin yerel gruplarla koordinasyon içinde ilan ettiği ateşkesin korunması çağrısı yapılırken, "Yasa dışı gruplar tarafından anlaşmanın herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, aşiret mensupları tarafından sert bir şekilde karşılık bulacaktır." ifadesi kullanıldı.

        Süveyda'daki çatışmaların merkezinde yer alan Dürzi lider Hikmet el-Hicri grubu tarafından yapılan açıklamada ise Şam yönetime bağlı güvenlik güçlerinin ve aşiret savaşçılarının tüm bölgelerden tamamen çekilmesi istendi.

        SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

        Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

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        Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

        İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

        Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

        Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten tamamına yakınının çıkmasını sağladı.

        13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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