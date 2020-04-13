13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başta ABD ve Avrupa olmak üzere tüm dünya koronavirüs salgınının etkileriyle boğuşurken, neredeyse 10 yıldır savaş halinde olan Suriye'de salgının yaratabileceği yıkıcı etkiler endişe yaratıyor.
İç savaş süresince onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkede Şam yönetimi, bir süre önce salgının yayılmasını önlemek için sınırları kapatmış, bölgeler arasında seyahati yasaklamış, okullar ile restoranların kapalı kalacağını duyurmuştu.
Esad rejimi salgının hızını kesmek için bir dizi önlem açıklarken, ülkede resmi rakamlar düşük seviyede seyrediyor. Sadece 19 vaka ve 2 ölümün gözlendiği Suriye'de, resmi rakamlara güven ise bir hayli düşük seviyede. Zira ülkede günde sadece 100 kişiye koronavirüs testi yapılıyor ve bunların da yarısı başkent Şam'da gerçekleştiriliyor. Ayrıca ülkedeki sağlık altyapısının önemli bir kısmının savaş sırasında hasar gördüğü biliniyor.
Bunun yanı sıra Esad rejimi son yıllarda kaybettiği toprakların büyük bir kısmını tekrar kazansa da, bazı bölgeler halen muhaliflerin kontrolünde bulunuyor.
Uzmanlar Esad rejimini, siyasi amaçlarla gerçek rakamları düşürmekle suçluyor. Londra merkezli Chatham House'dan Zaki Mehchy, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, "Sağlık çalışanları, Suriye'de koronavirüs nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini düşünüyor. Ancak güvenlik kurumları onlara bu konuda konuşmama talimatı verdi" ifadelerini kullandı.
KAMPLARDAKİ İDLİBLİLER VİRÜS KORKUSUYLA EVLERİNE DÖNÜYOR
Çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilen ve Türkiye sınırındaki kalabalık kamplarda kalan binlerce Suriyeli, yeni bir çatışma riskine rağmen koronavirüs endişeleri nedeniyle evlerine dönmeye başladılar.
Rusya'nın desteklediği Suriye hükümet güçlerinin İdlib'i isyancılardan geri almak için başlattığı saldırıları hızlandırmasının ardından İdlib ve çevre bölgelerden yaklaşık bir milyon kişi evlerini terketmek zorunda kalmıştı.
Saldırılar, Türkiye ile Rusya'nın Moskova'da imzaladığı ateşkesin ardından önemli ölçüde azalmıştı.
Suriye'nin kuzeybatısında henüz doğrulanmış bir koronavirüs vakası bulunmasa da hastanelerin durumundan ve kampların çok
kalabalık olmasından endişe duyan doktorlar durumun hızla insani bir felakete dönenmesinden korkuyor.
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