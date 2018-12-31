Suriye sınırındaki hareketliliğe bir yenisi daha eklendi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında yoğun olarak kullanılan 40 kilometre menzile sahip olan T-155 tipi "Fırtına Obüsleri" de Suriye sınırına sevk edildi. 8-25 kilometrede net sonuç alan obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine ulaştı.

BÖLGEYE 50 ADET ZIRHLI KİRPİ DE GÖNDERİLDİ

AA'da yer alan habere göre buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin ilçesine doğru hareket etti. Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi. Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği kaydedildi.