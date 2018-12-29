ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den ABD askerinin çıkacağını duyurması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası Münbiç harekâtına ilişkin bir süre daha bekleneceğini söylemesinin ardından sınır hattında bu sabah saatlerinde önemli bir gelişme daha yaşandı.

20. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NA ULAŞTI

AA'da yer alan habere göre, Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi. Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) gibi askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.