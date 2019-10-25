YPG/PKK tarafından serbest bırakılan ve nerede yargılanmaları gerektiği konusunda tartışmalara neden olan, batı ülkelerinin ise kendi vatandaşları olmasına rağmen istemedikleri yabancı uyruklu DEAŞ'lıların, Türkiye ve Milli Suriye Ordusu (MSO) kontrolünde bulunan Afrin, Cerablus, Azez ve El Bab'daki cezaevlerine nakledildiği belirtildi.

Türkiye, 9 Ekim günü Suriye'nin kuzeyini YPG/PKK terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı başlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Suriye Ordusu'nun (MSO) bölgede kovaladığı teröristler, kaçarken Tel Abyad ve Resulayn'daki hapishanelerde bulunan DEAŞ'lıları serbest bıraktı. Serbest bırakılan DEAŞ'lılardan 236'sı bölgede bulunan Türk güvenlik birimleri ve istihbarat birimleri tarafından yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lılar arasında bulunan yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristler Türkiye ve MSO kontrolünde bulunan Afrin, Cerablus, Azez ve El Bab'daki cezaevlerine nakledildi. Türk vatandaşı olan DEAŞ'lıların ise Türkiye'ye getirildikten sonra sorgulanıp adli makamlara teslim edilecekleri belirtildi.

17 ÜLKEDEN DEAŞ'LI VAR

DEAŞ'lıların Almanya, İngiltere, Rusya, Makedonya, Tunus, Mısır, İrlanda, Endonezya, Sudan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Irak ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu toplam 17 ülkenin vatandaşı oldukları belirtildi. Afrin, Cerablus, Azez ve El Bab'daki cezaevine gönderilen DEAŞ'lılar arasında Almanya'dan 5, Rusya'dan 9, Mısır'dan 21, İrlanda'dan 3, İngiltere'den 4, Türkmenistan'dan 10, Tunus'tan 6, Sudan'dan 10, Endonezya'dan 5 kişinin bulunduğu iddia edildi.

KADIN VE ÇOCUKLAR DA MEVCUT

Yakalanan yabancı DEAŞ'lılar arasında yetişkinlerin yanı sıra kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün hapishanelerden serbest bırakılan ve Türk güvenlik güçleri tarafından yakalanan DEAŞ'lılardan yabancı uyruklu olanların Afrin, Cerablus, Azez ve El Bab'daki cezaevlerine gönderileceğini belirtmişti. Bakan Soylu, Türk vatandaşların adli makamlara teslim edileceğini, çocukların ise korunmaları için ilgili kurumlara nakledileceklerini kaydetmişti.

BATILILAR KENDİ VATANDAŞI DEAŞ'LILARI ALMAK İSTEMİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada, yakalanan DEAŞ'lıların içerisinde bulunan Türk vatandaşı kişilerin Türkiye'de yargılanacağını ancak yabancı uyruklu olanları Batılıların yargılamasını istemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin kendi vatandaşları olan DEAŞ'lı mahkumları almaları gerektiğini belirtmişti. Trump, ancak bazı ülkelerin buna yanaşmadığını dile getirmişti.