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        Haberler Gündem Güvenlik Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

        5 terörist daha etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:01
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        5 terörist daha etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek" denildi.

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        #PKK
        #Suriye
        #milli savunma bakanlığı haberleri
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