Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleyi sürdürecek" denildi.

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Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mehmetçik, kahramanca ve fedakârca… pic.twitter.com/M4JRA9cEdS — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2024