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Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusundaki helikopter kazasında 22 ABD askeri yaralandı

Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen helikopter kazasında yaralanan 22 ABD askerinden 10'u tedavi için Almanya’ya nakledildi

Giriş: 14.06.2023 - 06:00 | Güncelleme: ABONE OL
Suriye'de helikopter kazası: 22 ABD askeri yaralandı
AA

Suriye’de helikopter kazasında yaralanan 10 ABD askerinin tedavi için Almanya’ya nakledildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın New York Times’a dayandırdığı habere göre; Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadele için bulunan ABD komando biriminden 10 asker, helikopter kazasında yaralandıktan sonra Almanya’da tedavi altına alındı.

Üç üst düzey askeri yetkili, pazar günü Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen bir helikopter kazasında 22 askerin yaralandığı, söz konusu askerlerin DEAŞ örgütüne baskın yapmakla görevli gizli Delta Kuvvetleri komando biriminin üyesi olduğu bilgisini paylaştı.

Yetkililer, komandoları taşıyan bir MH-47 Chinook helikopterinin belirsiz bir nedenden dolayı düştüğünü, ciddi şekilde yaralanan 10 askerin Almanya'daki Amerikan hastanesine götürüldüğünü, ancak hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Orta Doğu ve Güney Asya'daki operasyonları denetleyen Pentagon Merkez Komutanlığı, pazartesi gecesi yaptığı kısa açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki "bir helikopter kazasında" 20’den fazla askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada, askerlerden 10'unun bölge dışındaki hastanelere tahliye edildiği belirtilmiş, söz konusu olayda hiçbir düşman ateşinin açılmadığı aktarılmıştı.

ABD, Suriye'de DEAŞ ile mücadele için hala 900'den fazla asker bulunduruyor.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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