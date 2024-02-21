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        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye'de Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

        Suriye'de Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

        Suriye'de, Esad rejiminin İdlib yakınlarındaki bir köye düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 02:26 Güncelleme: 21.02.2024 - 02:27
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        Esad rejiminden İdlib'e saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin İdlib'de bir köye karadan karaya atış yapılan silahlarla düzenlediği saldırıda 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

        İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesinde konuşlu Beşşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Afes köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

        AA'nın sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edindiği bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        İDLİB'DEKİ DURUM

        Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

        Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

        Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

        2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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        #İdlib
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