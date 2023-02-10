Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Suriye'de dünyaya gözlerini enkaz altında açan Aya bebeği binlerce kişi evlat edinmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Suriye'de enkaz altında dünyaya gözlerini açan Aya bebeği evlat edinmek için dünyanın dört bir yanından insanların başvurduğu belirtildi. 5 saatlik çalışmanın ardından enkazdan kurtarılan Aya bebeğin ailesinden kimse kalmamıştı

Giriş: 10.02.2023 - 08:21 | Güncelleme: ABONE OL
Suriye'de dünyaya gözlerini enkaz altında açan Aya bebeği binlerce kişi evlat edinmek istiyor
Dünyaya gözlerini enkaz altında açtı: Binlerce kişi evlat edinmek istiyor
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altından doğan Aya bebeği, binlerce kişi evlat edinmek istiyor.

Eye bebek, Suriye'nin kuzeyinde depremden en çok etkilenen Cinderes beldesinde dünyaya gözlerini enkaz altında açtı. Depremden sonraki ilk saatlerde enkaz altında doğan Suriyeli bebek, beldede arama kurtarma faaliyetleri yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince 5 saat çalışmanın ardından enkazdan kurtarıldı.

Anne ve babası ile 3 kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı.

AİLESİNDEN KİMSE KALMADI

Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan bebek, Afrin'deki Ceyhan hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, enkaz altında ölen annesiyle göbek bağı kesilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastane çalışanları kimsesiz kalan bebeğe "mucize" anlamına gelen Aya adını verdi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid , dünyanın dört bir yanından Aya’yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını belirtti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
Son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı
Depremzedelere yardıma gitmişti, aracında zehirlenerek öldü
Depremzedelere yardıma gitmişti, aracında zehirlenerek öldü
56 saat sonra kurtarıldı
56 saat sonra kurtarıldı
Kurtarılmayı böyle bekledi
Kurtarılmayı böyle bekledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.