Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi. Trump'a da çok teşekkür ederim | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi. Trump'a da çok teşekkür ederim

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara Şam'da halka seslenerek açıklamalarda bulundu. Şara "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye halkının yanında durdu, ülkesi 14 yıl birçok şeyi üstlendi. Türkiye bizi çok seviyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:53 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şara: Erdoğan sözünü yerine getirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkesinin kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine girdiğini söyledi.

        Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Suriye Devlet Televizyonu El-İhbariyye'de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

        Suriye’nin trajik bir dönemden geçerek kalkınma ve yeniden yapılanma sürecini başlattığını belirten Şara, "Bugün Suriye’nin modern kalkınmasının başlangıcıdır. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak." dedi.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriye halkına verdiği uzun süreli destekten dolayı teşekkür eden Şara, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettim. 14 yıldır halkımızın yanında duran, devlet olarak büyük bir yükü omuzlayan bir lider. Milyonlarca Suriyeliyi misafir etti. Kendisinde sevgiyi, dostluğu ve Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için tam bir kararlılık gördüm." ifadelerini kullandı.

        Yeni dönemde Suriye'nin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve dış müdahalelere karşı ulusal birlik temelinde ilerlemeyi hedeflediklerini vurgulayan Şara, "Bu bağlamda Suriye, yatırım ortamını güçlendirme, ekonomik mevzuatı geliştirme, yerli ve yabancı sermayeyi yeniden yapılandırma ve kalkınma süreçlerini etkin kılacak tüm kolaylıkları sağlama taahhüdünü yineler. Yurt içindeki ve dışındaki tüm Suriyeli yatırımcıları, Arap kardeşlerimizi, Türk dostlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki dostları çeşitli sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Suriye'ye destek veren ülke ve liderlerine teşekkür eden Şara, şunları kaydetti:

        "Suriye size söz veriyor. Bu topraklar barış ve ortak çalışmanın yurdu olacak. İyilikle uzanan her ele vefa gösterecek. Artık Suriye, nüfuz çatışmalarının sahası olmayacak. Dış müdahalelerin hedefi haline gelmeyecek. Suriye'nin bölünmesine izin verilmeyecek. Eski rejimin bölücü anlatılarına geçit verilmeyecek. Suriye, tüm Suriyelilerindir. Suriye, tüm inanç ve etnik gruplardan halkındır. Bu mübarek topraklarda yaşayan herkesindir."

        Şara’nın konuşmasının ardından İdlib, Humus, Şam, Hama ve Lazkiye’de halk, destek gösterileri yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şara
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Putin ve Trump İstanbul'a gelmiyor
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        Şampiyon Galatasaray'ın kupa coşkusu!
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        ABD'den Türkiye'ye silah satışı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        G.Saraylı taraftarlar kupa zaferini kutladı
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Türkiye Kupası Galatasaray'ın!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Dumandan zehirlenen karı-koca ölü bulundu
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        İtfaiyeciden çelişkili ifade! "Ölüm gibi bir şey olacak"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Habertürk Anasayfa