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'Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirdi' iddiası
Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun, balkonda kalp krizi geçirdiği ve dengesini kaybederek aşağıya düştüğü ileri sürüldü
İstanbul Sancaktepe'de misafir olarak gittiği evin 3. katından düşen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, geçtiğimiz gün 53 yaşında hayata veda etmişti. Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Ünlü oyuncunun, balkonda kalp krizi geçirdiği ve dengesini kaybederek aşağıya düştüğü iddia edildi.
Şimdiye kadar birçok yapımda rol alan Evren'in ablası da tanıdık çıktı. Oyuncu Figen Evren'in Süreyya Gürsel Evren'in ablası olduğu öğrenildi.
SÜREYYA GÜRSEL EVREN HAKKINDA
21 Aralık 1968 tarihinde dünyaya gelen Süreyya Gürsel Evren, şimdiye kadar birçok yapımda rol aldı. 'Şahin Tepesi', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Suskunlar', 'Sen Çal Kapımı', 'Yasak Elma', 'Masumlar Apartmanı' gibi yapımlarda yer aldı.
Oyuncu son olarak 'Üç Kuruş' dizisinde 'Necdet karakterine' ve 'Destan' dizisinde de 'Toygar Han' karakterine hayat vermişti.
Fotoğraflar: İHA, Instagram.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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'Süreyya Gürsel Evren kalp krizi geçirdi' iddiası - Magazin haberleri/sureyya-gursel-evren-kalp-krizi-gecirdi-iddiasi-magazin-haberleri-3510106-magazin
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