        Haberler Bilgi Yaşam Sürekli terleyenlere müjde: Yaz aylarının kabusu terleme problemi için uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler!

        Sürekli terleyenlere müjde: Yaz aylarının kabusu terleme problemi için uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler!

        Yaz sıcaklarıyla birlikte terleme hayatımızın doğal bir parçası haline geliyor. Ancak bazı insanlar için terleme sadece mevsimsel bir sorun değil, günlük hayatı etkileyen kalıcı bir rahatsızlık. Neyse ki terlemeyi azaltmak için çeşitli yöntemler mevcut. İşte aşırı terlemeye karşı uygulanabilecek etkili tedavi seçenekleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:30
        Sürekli terleyenlere müjde!
        Koltuk altı lekeleri, sürekli kıyafet değiştirme ya da avuç içlerinde damlayan ter... Bazıları için terleme sadece sıcak havalarda değil, yılın her günü bir sorun. Aşırı terleme şikayetleriyle baş edenler için hem evde hem de uzman gözetiminde uygulanabilecek birçok yöntem var.

        NEDEN BAZI İNSANLAR DAHA FAZLA TERLER?

        Terleme, vücudun doğal soğutma mekanizmasıdır. Beyinde bulunan hipotalamus, vücut ısısı yükseldiğinde ter bezlerine sinyal göndererek ter üretimini başlatır. Ancak bazı kişilerde bu mekanizma, ısı, egzersiz ya da stres gibi tetikleyiciler olmadan da devreye girebilir.

        Enfeksiyonlar, bazı ilaçlar (özellikle antidepresanlar) ve menopoz dönemi terleme artışına yol açabilir. Hiperhidroz adı verilen rahatsızlık ise hiçbir neden olmadan yoğun terlemeye sebep olur. Genetik geçişli olabilen bu durum genellikle ergenlik döneminde başlar. Hiperhidroz, avuç içi, ayak tabanı, koltuk altı, yüz ve kafa derisinde görülebilir.

        GÜNLÜK HAYATTA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

        Nefes alan, hafif ve nemi uzaklaştıran kumaşlardan yapılmış giysiler giymek ilk adımdır. Spor markalarının ürettiği ter emici kıyafetler ya da ter pedi bulunan iç giyim ürünleri terin giysilere geçmesini önleyebilir. Serin ve iyi havalandırılan ortamlarda bulunmak da önemlidir.

        Antiperspirantlar, ter bezlerinin gözeneklerini tıkayarak terlemeyi azaltır. Alüminyum klorür içeren ürünler en yaygın kullanılanlardır. Uzmanlar, bu ürünlerin kuru cilde gece yatmadan önce uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu belirtiyor. Deodorantlardan farklı olarak, antiperspirantlar yalnızca kokuyu değil terin kendisini de engeller.

        EVDE UYGULANABİLECEK TEDAVİLER

        İyontoforez cihazları, özellikle el ve ayak terlemesi için etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde cilt su içinde bekletilirken düşük voltajlı elektrik akımı verilir. Düzenli kullanımda ter bezlerinin çalışması baskılanır. İlk haftalarda haftada 2-3 kez uygulanır, ardından haftada 1 kez devam edilerek etkisi korunur. Bazı sağlık sigortaları bu cihazı karşılayabilir.

        KLİNİK UYGULAMALAR VE CERRAHİ SEÇENEKLER

        Botoks enjeksiyonları, terlemeyi tetikleyen sinir sinyallerini engeller. Koltuk altlarında etkisi 4-6 ay, ellerde ise 2-3 ay sürer. Ancak uzun süreli kullanımda etkisi azalabilir.

        MiraDry yöntemi, koltuk altındaki ter bezlerini ısı enerjisiyle kalıcı olarak yok eder. Çoğu hastada tek seans yeterli olur ancak bazı durumlarda ikinci seans gerekebilir.

        Cerrahi müdahale, özellikle el terlemesinde neredeyse yüzde 100 başarı sağlar. “Endoskopik torasik sempatektomi” adı verilen bu işlemde terlemeyi başlatan sinirler kesilir ya da devre dışı bırakılır. Ancak bu işlem sonrası vücudun başka bölgelerinde terleme artışı görülebilir.

        Kaynak: The New York Times

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Yazı Boyutu
