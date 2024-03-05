‘Surc-i Lisan’ sergisi ABD’de açıldı

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Çağdaş resim sanatının temsilcilerinden Ressam Talip Keser’in ‘Surc-i Lisan’ adını verdiği ikinci kişisel sergisi ABD New Jersey GB Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu.

Jestüel fırça darbeleri ve yoğun boya kitleleriyle yüzeyde yarattığı optik yanılsamalar ve zengin renk katmanıyla komposizyonlar kuran Talip Keser "Resim yaparken bilinçaltımdaki düşünceleri aktarmaya çalışıyorum, izleyicinin de bunu kendi bakış açısından hissetmesine yardımcı olmak, eserlerimin her bakan gözde farklı bir anlama kavuşarak kendi varlığını hep diri tutmasını sağlamak istiyorum. Eserlerimi dünya ile buluşturmak ve soyut sanat olarak bizler de varız demek bu sergideki önceliğim. Dünya olarak çok zor bir dönemden geçerken, tüm sorunlara ışık tutabilecek ortak bir dil olan sanatın sınırları kaldırmasına çok daha fazla ihtiyacımız var" dedi.

Soyut çalışmalarında tamamen bilinçaltını ele alan sanatçı; mekan, renk ve zamana bağlı kalmadan öngörülemeyenin peşindeki zihin yansımalarını eserlerine yansıtıyor. 14 parçalık esere ev sahipliği yapan sergi, ay sonuna kadar açık kalacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANAT FUARLARINA KATILDI

Talip Keser, 1990 yılında Uşak’ta doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nden mezun olduktan sonra çok sayıda karma sergiye katıldı.

2018’de ilk kişisel sergisini İstanbul’da Nişart Galeri’de açan Keser, Paris’te düzenlenen Art Shopping Corrousel de Louvre, Miami’de her yıl düzenlenen en önemli sanat festivali olarak bilenen Art Basel başta olmak üzere Türkiye ve dünyada önemli sergiler ile sanat fuarlarına katıldı.

8 yaşından beri resim yapan ve halen Uşak’ın Kızılcasöğüt kasabasındaki çatı katındaki atölyesinde çalışmalarını sürdüren ressam Talip Keser, ABD’ye uzanan başarı hikayesini ise şu sözlerle anlatıyor:

"25 yıldır resim yapıyorum. Resme başlamamda ve devam etmemde ilkokul öğretmenimin etkisi büyük. İlkokulda öğretmenim babama ‘Talip resim okumazsa hakkımı helal etmem’ diyor. Bir çocuğun en büyük şansı daha küçük yaşta iyi bir öğretmene rastlamaktır. Ben o öğretmene rastladım. Ailemin de desteğiyle bugünlere geldim."