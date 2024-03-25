Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Süpermen'in yıldızı Henry Cavill sevgilisiyle el ele - magazin haberleri

        Süpermen'in yıldızı Henry Cavill sevgilisiyle el ele

        Süpermen'in yıldızı Henry Cavill, nadiren birlikte kamera karşısına çıktığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile el ele poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 15:26 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Süpermen filminin yıldızı Henry Cavill, nadiren birlikte kamera karşısına çıktığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Londra'da otel çıkışında görüntülendi.

        • 2

          40 yaşındaki İngiliz oyuncu 34 yaşındaki sevgilisi Viscuso ile el ele poz verdi.

        • 3

          Man Of Steel ve Enola Holmes adlı yapımları çeken Legendary Entertainment'ta televizyon ve dijital stüdyolardan sorumlu başkan yardımcısı Viscuso ile Cavill'in ilişkisi 2021'de başlamıştı.

          Cavill, yaptığı Instagram paylaşımıyla aşkını ilan etmişti.

        • 4

          Ünlü oyuncu, sevgilsiyle satranç oynadıkları bir ana dair fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmış ve “Güzel ve zeki aşkım Natalie beni satrançta mahvetmeden önce sakince kendinden emin bir şekilde görünen ben" yorumunu yazmıştı.

        • 5

          Çift, ilk kez Enola Holmes 2 adlı yapımın New York galasında kırmızı halıda birlikte poz vermişti.

        • 6

          Cavill, aşkını ilan etmesinin ardından sevgilisiyle ilgili olumsuz yorumlar yapan hayranlarına sosyal medyadan seslenerek, şunları söylemişti:

          "Son zamanlarda bazı düşmanlıkların olduğunu fark ettim, kendime engel olamadım. Bu anasayfada giderek daha yaygın hale geliyor. Kişisel hayatımla ve profesyonel ortaklıklarımla alakalı çok fazla şey var, şimdilik bunlara spekülasyon diyelim. 'Spekülasyon' yapan kişilerin tutku ve desteğini takdir ederken öyle bir noktaya geldi ki kendi içinde kötü olan bir şeyler söylemem gerekiyor. Toplumsal aydınlanma çağında yaşıyoruz. Herkes giderek düşüncelerinin dar görüşlü olabileceğini fark ediyor ve diğerlerini kapsayacak şekilde bunları genişletme ihtiyacı duyuyor."

        • 7

          Ünlü oyuncu ayrıca, "Spekülasyon ve dedikodu yapmanın, internette yankı odalarımıza dalmanın eğlenceli olabileceğini biliyorum ancak 'tutkunuz' yanlış yerde ve en çok değer verdiğim kişilere zarar veriyor" demişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Moskova saldırganlarının mahkemedeki görüntüleri gündem oldu
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kadir İnanır'dan sevindiren haber
        Kahvehanede çatışma paniği
        Kahvehanede çatışma paniği
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        Olaylı maçın ardından ilk kez konuştu!
        EYT'den sonra İYT!
        EYT'den sonra İYT!
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        Polislerin üzerine otomobili sürüp saldırdılar
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        IKEA'dan dünya genelinde indirime devam
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        İsmail Kartal'dan flaş açıklamalar!
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kremlin: İdam cezası tartışmalarına katılmıyoruz
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Kafkas vaşağı karlı arazide!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        Konut fiyatları ve kiralar enflasyona yenildi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Geçmişte erkeklerin hastalığıydı! Artık kadınları da tehdit ediyor
        Habertürk Anasayfa