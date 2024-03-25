Süpermen'in yıldızı Henry Cavill sevgilisiyle el ele
Süpermen'in yıldızı Henry Cavill, nadiren birlikte kamera karşısına çıktığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile el ele poz verdi
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Süpermen filminin yıldızı Henry Cavill, nadiren birlikte kamera karşısına çıktığı kız arkadaşı Natalie Viscuso ile Londra'da otel çıkışında görüntülendi.
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40 yaşındaki İngiliz oyuncu 34 yaşındaki sevgilisi Viscuso ile el ele poz verdi.
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Man Of Steel ve Enola Holmes adlı yapımları çeken Legendary Entertainment'ta televizyon ve dijital stüdyolardan sorumlu başkan yardımcısı Viscuso ile Cavill'in ilişkisi 2021'de başlamıştı.
Cavill, yaptığı Instagram paylaşımıyla aşkını ilan etmişti.
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Ünlü oyuncu, sevgilsiyle satranç oynadıkları bir ana dair fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşmış ve “Güzel ve zeki aşkım Natalie beni satrançta mahvetmeden önce sakince kendinden emin bir şekilde görünen ben" yorumunu yazmıştı.
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Çift, ilk kez Enola Holmes 2 adlı yapımın New York galasında kırmızı halıda birlikte poz vermişti.
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Cavill, aşkını ilan etmesinin ardından sevgilisiyle ilgili olumsuz yorumlar yapan hayranlarına sosyal medyadan seslenerek, şunları söylemişti:
"Son zamanlarda bazı düşmanlıkların olduğunu fark ettim, kendime engel olamadım. Bu anasayfada giderek daha yaygın hale geliyor. Kişisel hayatımla ve profesyonel ortaklıklarımla alakalı çok fazla şey var, şimdilik bunlara spekülasyon diyelim. 'Spekülasyon' yapan kişilerin tutku ve desteğini takdir ederken öyle bir noktaya geldi ki kendi içinde kötü olan bir şeyler söylemem gerekiyor. Toplumsal aydınlanma çağında yaşıyoruz. Herkes giderek düşüncelerinin dar görüşlü olabileceğini fark ediyor ve diğerlerini kapsayacak şekilde bunları genişletme ihtiyacı duyuyor."
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Ünlü oyuncu ayrıca, "Spekülasyon ve dedikodu yapmanın, internette yankı odalarımıza dalmanın eğlenceli olabileceğini biliyorum ancak 'tutkunuz' yanlış yerde ve en çok değer verdiğim kişilere zarar veriyor" demişti.