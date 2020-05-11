Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 11 Mayıs Süper Piyango sonuçları açıklandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor. Her gün bir kişi bir milyon TL ikramiye kazanıyor. İşte 11 Mayıs Süper Piyango sonuç sorgulama ekranı...
11 MAYIS SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Piyango sonuçları açıklandı. İşte kazanan numaralar;
11-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
039349
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
091739 146197 235557 487975 582964
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
2 8
SÜPER PİYANGO NEDİR, NASIL OYNANIR?
Süper Piyango nedir? sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan ve her gün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.
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