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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Süper Mario! - Beşiktaş Haberleri

        Süper Mario!

        Beşiktaş'ta transfer edildiği günden bu yana tartışılan isim olan Joao Mario, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden doğdu.

        Giriş: 23.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.02.2025 - 13:43
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        • 1

          Eyüpspor'u deplasmanda mağlup ederek Süper Lig'de uzun bir aradan sonra 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bireysel performanslar da yükselişe geçti.

        • 2

          Siyah-beyazlılarda bu periyotta en fazla dikkat çeken isimlerden birisi ise Joao Mario'ydu.

        • 3

          Solskjaer'in Athletic Bilbao, Antalyaspor ve Twente ile oynanan maçlarda sonradan oyuna giren tecrübeli futbolcu, son 4 resmi maçta ise değişmezi oldu.

        • 4

          Ligde Sivasspor, Trabzonspor ve Eyüpspor maçları ile kupada Kırklarelispor maçına 11'de başlayan Portekizli futbolcu, 2 gol kaydederken sergilediği performansla da alkış aldı.

        • 5

          Eyüpspor karşısında Beşiktaş'ın özellikle sol taraftan yaptığı hücumlarda başrol oynayan Joao Mario, son 3 maçta sırasıyla %90, %90 ve %86 pas isabeti elde etti.

        • 6

          Benfica'dan transfer edilen Joao Mario, Solskjaer'den önceki süreçte ise sık sık forma şansı bulsa da skor katkısı verememişti.

        • 7
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