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        Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Kasım 2023 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto 7 Kasım sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

        Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto'da sonuçları saat 21.30'da açıklandı. İşte 7 Kasım 2023 Salı Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 18:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 21:39
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        Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da canlı yayında açıklandı. Şans oyunuseverler gözünü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevirdi. İşte 7 Kasım 2023 Süper Loto sonucu sorgulama ekranı...

        7 KASIM 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        16 - 24 - 36 - 41 - 45 - 51

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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