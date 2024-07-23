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        Haberler Bilgi Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Temmuz 2024 Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Temmuz 2024 Süper Loto çekilişi sonuçları

        Süper Loto heyecanı haftanın ilk çekilişi başladı. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü noter huzurunda canlı yayında çekilişi yapılan Süper Loto sonuçları 21.30'da açıklandı. İşte 23 Temmuz 2024 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 21:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:39
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        Süper Loto'da kazandıran numaralar...
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        Süper Loto sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. Noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşti. Şans oyunu severlerin gözü Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 23 Temmuz 2024 Salı Süper Loto sonuçları...

        23 TEMMUZ 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

        3 - 26 - 32 - 40 - 46 - 53

        SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
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        SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

        Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

        İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

        Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

        Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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