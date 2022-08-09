Süper Loto'da bugün!

Bu akşam çekilecek olan Süper Loto için şansını deneyenler, çekiliş yaklaştıkça devreden büyük ikramiyenin hayalini kurmaya başladılar. Devreden büyük ikramiye 80 milyon TL'ye merdiven dayamış durumda. Süper Loto bu akşam saat 21.30'da Sisal Şans tarafından çekilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango resmi sitesinde sonuçlar çekilişten hemen sonra online olarak paylaşılır. Ayrıca sitenin içinde bulunan sorgulama ekranına oynadığınız şanslı sayıları yazarak kontrol sağlayabilirsiniz.

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SÜPER LOTO KURALLARI

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.