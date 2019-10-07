Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de puan kayıpları devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı puan kayıpları ile geçerken, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 puanı cebine koyarak haftayı avantajlı kapattı. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 4 2 1 13 8 5 14 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 7 3 3 1 12 7 5 12 3.TRABZONSPOR A.Ş. 7 3 3 1 13 9 4 12 4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 3 1 10 6 4 12 5.FENERBAHÇE A.Ş. 7 3 2 2 11 7 4 11 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 7 3 2 2 12 9 3 11 7.ANTALYASPOR A.Ş. 7 3 2 2 9 9 0 11 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 7 3 2 2 12 13 -1 11 9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 7 3 1 3 16 10 6 10 10.GALATASARAY A.Ş. 7 2 4 1 6 6 0 10 11.GÖZTEPE A.Ş. 7 2 3 2 6 5 1 9 12.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 2 2 3 10 12 -2 8 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 2 2 3 6 11 -5 8 15.MKE ANKARAGÜCÜ 7 2 2 3 6 11 -5 8 16.KASIMPAŞA A.Ş. 7 2 1 4 7 11 -4 7 17.GENÇLERBİRLİĞİ 7 0 3 4 6 12 -6 3 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 7 0 3 4 7 14 -7 3

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI