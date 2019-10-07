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Puan durumu 2019 Süper Lig! Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 7. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig 2019 - 2020 Cemil Usta sezonu 6. hafta maçlarında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'a 1-0 yenildi. Galatasaray Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı ve Beşiktaş evinde lider Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

07.10.2019 - 09:03 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig puan durumu

Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de puan kayıpları devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe haftayı puan kayıpları ile geçerken, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 puanı cebine koyarak haftayı avantajlı kapattı. İşte, Spor Toto Süper Lig 7. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 7. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR7421138514
2.DEMİR GRUP SİVASSPOR7331127512
3.TRABZONSPOR A.Ş.7331139412
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR7331106412
5.FENERBAHÇE A.Ş.7322117411
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK7322129311
7.ANTALYASPOR A.Ş.732299011
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.73221213-111
9.BTC TURK YENİ MALATYASPOR73131610610
10.GALATASARAY A.Ş.724166010
11.GÖZTEPE A.Ş.72326519
12.BEŞİKTAŞ A.Ş.72231012-28
13.YUKATEL DENİZLİSPOR722368-28
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.7223611-58
15.MKE ANKARAGÜCÜ7223611-58
16.KASIMPAŞA A.Ş.7214711-47
17.GENÇLERBİRLİĞİ7034612-63
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR7034714-73

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

04.10.2019 20:30 BTC TURK YENİ MALATYASPOR5 - 1YUKATEL DENİZLİSPOR 

 

04.10.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş.0 - 1ANTALYASPOR A.Ş. 

 

05.10.2019 15:00 KASIMPAŞA A.Ş.1 - 4İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 

 

05.10.2019 17:30 GÖZTEPE A.Ş.4 - 0İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 

 

05.10.2019 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ0 - 0GALATASARAY A.Ş. 

 

06.10.2019 14:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR3 - 1MKE ANKARAGÜCÜ 

 

06.10.2019 16:30 BEŞİKTAŞ A.Ş.2 - 0AYTEMİZ ALANYASPOR 

 

06.10.2019 19:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.1 - 2MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 

 

06.10.2019 19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.1 - 2TRABZONSPOR A.Ş. 
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