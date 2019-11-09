Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de haftanın açılış maçında nefes kesen mücadelede Fenerbahçe Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. İşte, Spor Toto Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 11. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE A.Ş. 11 6 2 3 21 12 9 20 2.AYTEMİZ ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19 3.DEMİR GRUP SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18 4.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17 5.TRABZONSPOR A.Ş. 10 4 4 2 19 13 6 16 6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16 7.GALATASARAY A.Ş. 10 4 4 2 11 9 2 16 8.BEŞİKTAŞ A.Ş. 10 4 3 3 13 13 0 15 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 10 4 3 3 16 19 -3 15 10.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13 11.KASIMPAŞA A.Ş. 11 3 3 5 16 18 -2 12 12.GÖZTEPE A.Ş. 10 3 3 4 9 11 -2 12 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11 14.ANTALYASPOR A.Ş. 10 3 2 5 11 19 -8 11 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 10 3 2 5 10 18 -8 11 16.MKE ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9 17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 11. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ