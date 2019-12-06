Puan durumu bugün oynanan haftanın ilk maçı sonrasında merak ediliyor. Bu akşam Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle sıralamada önemli bir 3 puan kazandı. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 14. haftasında Sivasspor'un liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceği merak ediliyor. İşte TFF Süper Lig 14. maç sonuçları ile birlikte son puan durumu...

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 14. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 13 8 3 2 26 12 14 27 2.FENERBAHÇE A.Ş. 14 7 4 3 28 16 12 25 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 13 7 4 2 21 13 8 25 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 13 7 3 3 19 14 5 24 5.TRABZONSPOR A.Ş. 13 6 5 2 24 14 10 23 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 13 6 4 3 24 13 11 22 7.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 13 5 5 3 28 16 12 20 8.GALATASARAY A.Ş. 13 5 5 3 14 11 3 20 9.GÖZTEPE A.Ş. 13 4 5 4 13 14 -1 17 10.YUKATEL DENİZLİSPOR 13 5 2 6 13 14 -1 17 11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 13 5 2 6 14 21 -7 17 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 13 4 4 5 18 24 -6 16 13.GENÇLERBİRLİĞİ 14 3 5 6 22 25 -3 14 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 13 3 4 6 13 20 -7 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 13 3 3 7 17 22 -5 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 13 3 3 7 12 23 -11 12 17.MKE ANKARAGÜCÜ 13 2 3 8 8 25 -17 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 13 1 4 8 12 29 -17 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

06.12.2019 20:30 FENERBAHÇE A.Ş. 5 - 2GENÇLERBİRLİĞİ

07.12.2019 15:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR

07.12.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE A.Ş.

07.12.2019 20:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR

08.12.2019 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

08.12.2019 16:30 ANTALYASPOR A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.

08.12.2019 16:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

08.12.2019 19:00 KASIMPAŞA A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

09.12.2019 20:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.