Süper Lig son puan durumu

Puan durumu bugün oynanan ve sonuçlanan maçların ardından merak ediliyor. Bu akşamın öne çıkan karşılaşması Malatyaspor - Fenerbahçe arasındaydı. Hafta yarın ki Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü arasındaki maç ile sona erecek. 2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 12. hafta yavaş yavaş sona ererken, puan tablosunun liderlik koltuğunda Sivasspor oturuyor. TFF Süper Lig 12. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu haberimizde

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 12. HAFTA (24 KASIM)

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 12 7 3 2 24 12 12 24 2.TRABZONSPOR A.Ş. 12 6 4 2 23 13 10 22 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 6 4 2 19 13 6 22 4.FENERBAHÇE A.Ş. 12 6 3 3 21 12 9 21 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 3 3 15 13 2 21 6.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 12 5 4 3 25 13 12 19 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 12 5 4 3 19 13 6 19 8.GALATASARAY A.Ş. 12 5 4 3 13 10 3 19 9.GÖZTEPE A.Ş. 12 4 4 4 11 12 -1 16 10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 4 3 4 16 21 -5 15 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 12 4 2 6 11 13 -2 14 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 4 2 6 11 20 -9 14 13.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 4 5 17 17 0 13 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 12 3 4 5 12 17 -5 13 15.KASIMPAŞA A.Ş. 12 3 3 6 17 20 -3 12 16.ANTALYASPOR A.Ş. 11 3 2 6 11 20 -9 11 17.MKE ANKARAGÜCÜ 12 2 3 7 8 20 -12 9 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 12 1 4 7 11 25 -14 7

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 12. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

22.11.2019 20:30 GALATASARAY A.Ş. 0-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

23.11.2019 15:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

23.11.2019 17:30 MKE ANKARAGÜCÜ 0 - 3 TRABZONSPOR A.Ş.

23.11.2019 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 - 1 BEŞİKTAŞ A.Ş.

24.11.2019 14:00 İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 - 4 DEMİR GRUP SİVASSPOR

24.11.2019 16:30 KASIMPAŞA A.Ş. 1 - 2 GENÇLERBİRLİĞİ

24.11.2019 16:30 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1GÖZTEPE A.Ş.

24.11.2019 19:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

25.11.2019 20:00 ANTALYASPOR A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş