Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de onuncu hafta maçları oynanıyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 10. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 10. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 9 6 3 0 19 9 10 21 2.ATAKAŞ HATAYSPOR 9 6 1 2 18 7 11 19 3.FENERBAHÇE A.Ş. 9 6 1 2 13 9 4 19 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 5 2 2 18 11 7 17 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 9 5 2 2 15 11 4 17 6.GALATASARAY A.Ş. 9 5 2 2 14 12 2 17 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 5 2 2 14 14 0 17 8.ALTAY 10 5 0 5 16 16 0 15 9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 9 3 5 1 12 9 3 14 10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 9 3 3 3 14 14 0 12 11.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 10 4 0 6 11 17 -6 12 12.YUKATEL KAYSERİSPOR 9 3 2 4 13 15 -2 11 13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 9 3 2 4 11 13 -2 11 14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 13 11 2 10 15.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 3 0 6 11 12 -1 9 16.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 9 2 3 4 10 14 -4 9 17.GÖZTEPE A.Ş. 9 2 2 5 9 13 -4 8 18.GZT GİRESUNSPOR 9 2 2 5 5 9 -4 8 19.KASIMPAŞA A.Ş. 9 1 3 5 9 14 -5 6 20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 0 1 8 6 21 -15 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 10. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ