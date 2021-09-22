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Süper Lig puan durumu 22 Eylül 2021! Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu

Süper Lig puan durumu 6. hafta oynanacak maçlar öncesinde sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın önemli maçlarından Beşiktaş ile Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumu

22.09.2021 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 22 Eylül 2021! Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu

Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de altıncı hafta maçları oynanacak. İşte, Spor Toto Süper Lig 6. hafta fikstürü ve güncel puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 6. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 6 4 2 0 13 5 8 14
2.TRABZONSPOR A.Ş. 5 4 1 0 11 4 7 13
3.ALTAY 6 4 0 2 12 8 4 12
4.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 6 3 2 1 11 6 5 11
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 3 2 0 7 3 4 11
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 5 3 1 1 11 4 7 10
7.FENERBAHÇE A.Ş. 5 3 1 1 6 3 3 10
8.AYTEMİZ ALANYASPOR 5 3 0 2 4 9 -5 9
9.GALATASARAY A.Ş. 5 2 2 1 8 6 2 8
10.YUKATEL KAYSERİSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6
12.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 6 1 3 2 8 11 -3 6
13.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6
14.GÖZTEPE A.Ş. 5 1 2 2 6 7 -1 5
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5
16.KASIMPAŞA A.Ş. 5 1 2 2 5 6 -1 5
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 5 1 0 4 4 6 -2 3
19.GZT GİRESUNSPOR 5 0 1 4 0 6 -6 1
20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 6 0 1 5 4 13 -9 1

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

21.09.2021 17:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 0 - 0 FRAPORT TAV ANTALYASPOR

21.09.2021 17:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 2 ALTAY

21.09.2021 20:00 BEŞİKTAŞ A.Ş. 3 - 3 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

21.09.2021 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR

22.09.2021 17:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

22.09.2021 20:00 YUKATEL KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş.

22.09.2021 20:00 GÖZTEPE A.Ş. - ATAKAŞ HATAYSPOR

23.09.2021 17:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.

23.09.2021 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

23.09.2021 20:00 FENERBAHÇE A.Ş. - GZT GİRESUNSPOR

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