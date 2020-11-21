Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 7 5 2 0 16 3 13 17 2.FENERBAHÇE A.Ş. 8 5 2 1 12 8 4 17 3.GALATASARAY A.Ş. 8 5 1 2 11 6 5 16 4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 9 3 4 2 17 11 6 13 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 1 3 11 9 2 13 6.KASIMPAŞA A.Ş. 8 3 3 2 10 8 2 12 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 7 3 2 2 10 8 2 11 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 2 5 1 12 11 1 11 9.YENİ MALATYASPOR 8 3 2 3 8 10 -2 11 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 6 3 2 1 5 7 -2 11 11.BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 3 1 3 10 12 -2 10 12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 2 3 2 8 5 3 9 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 2 3 3 8 10 -2 9 14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 8 2 3 3 9 12 -3 9 15.GÖZTEPE A.Ş. 7 1 5 1 11 8 3 8 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 7 2 2 3 9 12 -3 8 17.TRABZONSPOR A.Ş. 8 1 3 4 10 15 -5 6 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 7 2 0 5 4 10 -6 6 19.GENÇLERBİRLİĞİ 7 1 2 4 5 9 -4 5 20.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 1 2 4 5 12 -7 5 21.MKE ANKARAGÜCÜ 6 0 2 4 6 11 -5 2

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ