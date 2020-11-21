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Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Süper Lig puan durumu 9. hafta oynanan maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları

21.11.2020 - 17:42 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig puan durumu 2020! Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de dokuzuncu hafta maçları oynanmaya devam ediyor. İşte, Spor Toto Süper Lig 9. hafta fikstürü ve maç sonuçları...

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR75201631317
2.FENERBAHÇE A.Ş.8521128417
3.GALATASARAY A.Ş.8512116516
4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.93421711613
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK8413119213
6.KASIMPAŞA A.Ş.8332108212
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.7322108211
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.82511211111
9.YENİ MALATYASPOR8323810-211
10.ATAKAŞ HATAYSPOR632157-211
11.BEŞİKTAŞ A.Ş.73131012-210
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR72328539
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR8233810-29
14.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR8233912-39
15.GÖZTEPE A.Ş.715111838
16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR7223912-38
17.TRABZONSPOR A.Ş.81341015-56
18.HES KABLO KAYSERİSPOR7205410-66
19.GENÇLERBİRLİĞİ712459-45
20.YUKATEL DENİZLİSPOR7124512-75
21.MKE ANKARAGÜCÜ6024611-52

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ

21.11.202013:30FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.1 - 1DEMİR GRUP SİVASSPORDetaylar

21.11.202016:00GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş.Detaylar

21.11.202016:00YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.Detaylar

21.11.202019:00BEŞİKTAŞ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FKDetaylar

22.11.202013:30ATAKAŞ HATAYSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.Detaylar

22.11.202016:00GÖZTEPE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜDetaylar

22.11.202016:00İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.Detaylar

22.11.202019:00TRABZONSPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORDetaylar

22.11.202019:00FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPORDetaylar

23.11.202019:30GALATASARAY A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPORDetaylar

Haftayı bay geçen takım
YENİ MALATYASPOR

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