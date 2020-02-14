Spor Toto Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin devam ettiği Süper Lig'de bu akşam oynanan maçta Başakşehir evinde Beşiktaş karşısında 1-0 skorla galip gelmesini bildi. İşte, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 22. HAFTA GÜNCEL PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 22 12 7 3 41 22 19 43 2.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 12 6 3 40 24 16 42 3.TRABZONSPOR A.Ş. 20 12 5 3 45 20 25 41 4.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 11 6 4 41 20 21 39 5.GALATASARAY A.Ş. 21 11 6 4 35 17 18 39 6.FENERBAHÇE A.Ş. 21 11 5 5 40 24 16 38 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 22 11 3 8 34 28 6 36 8.GÖZTEPE A.Ş. 20 8 6 6 25 22 3 30 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 6 8 31 35 -4 27 10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 20 6 6 8 34 29 5 24 11.YUKATEL DENİZLİSPOR 21 6 6 9 21 29 -8 24 12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 20 7 3 10 21 30 -9 24 13.GENÇLERBİRLİĞİ 21 5 6 10 30 39 -9 21 14.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 21 4 8 9 16 27 -11 20 15.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 21 4 7 10 20 38 -18 19 16.MKE ANKARAGÜCÜ 21 3 8 10 18 37 -19 17 17.KASIMPAŞA A.Ş. 21 4 4 13 28 46 -18 16 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 21 2 6 13 21 54 -33 12



Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTRÜ