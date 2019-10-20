Puan durumu bugün Süper Lig maçları ile birlikte araştırılıyor. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 8. hafta maçları içerisinde puan tablosunda liderlik yarışı kızıştı. Denizlispor Fenerbahçe karşısında 2-1 yenildi. TFF Süper Lig 8. hafta fikstürü, maç sonuçları ile birlikte son puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 8. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.AYTEMİZ ALANYASPOR 8 5 2 1 18 10 8 17 2.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 3 1 17 10 7 15 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 8 4 2 2 14 10 4 14 4.GALATASARAY A.Ş. 8 3 4 1 9 8 1 13 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR 8 3 3 2 14 10 4 12 6.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 7 3 3 1 10 6 4 12 7.FENERBAHÇE A.Ş. 7 3 2 2 11 7 4 11 8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 8 3 2 3 13 17 -4 11 9.ANTALYASPOR A.Ş. 8 3 2 3 9 15 -6 11 10.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 7 3 1 3 16 10 6 10 11.GÖZTEPE A.Ş. 8 2 3 3 7 7 0 9 12.BEŞİKTAŞ A.Ş. 8 2 3 3 10 12 -2 9 13.MKE ANKARAGÜCÜ 8 2 3 3 6 11 -5 9 14.YUKATEL DENİZLİSPOR 7 2 2 3 6 8 -2 8 15.KASIMPAŞA A.Ş. 8 2 2 4 8 12 -4 8 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 8 2 2 4 8 16 -8 8 17.GENÇLERBİRLİĞİ 8 1 3 4 12 12 0 6 18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 8 0 4 4 8 15 -7 4

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.