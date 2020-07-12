Süper Lig puan durumu 32. hafta oynanan bazı maçların ardından sporseverler tarafından araştırılıyor. Dün akşam ve bugün oynanan maçlarda heyecan doruktaydı. Nefes kesen mücadelelerin bazıları sonuçlandı. İşte, Spor Toto Süper Lig 32. hafta fikstürü ve puan durumu...
SÜPER LİG BİTEN MAÇLAR
11.07.2020 21:00 GÖZTEPE A.Ş. 1 - 3 GENÇLERBİRLİĞİ
12.07.2020 18:30 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 GALATASARAY A.Ş.
12.07.2020 21:00 FENERBAHÇE A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
12.07.2020 21:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR
13.07.2020 18:30 KASIMPAŞA A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
13.07.2020 18:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
13.07.2020 21:00 YUKATEL DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
13.07.2020 21:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
13.07.2020 21:00 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SÜPER LİG PUAN DURUMU 12 TEMMUZ
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|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|31
|19
|9
|3
|59
|27
|32
|66
|2.TRABZONSPOR A.Ş.
|31
|17
|11
|3
|70
|35
|35
|62
|3.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|15
|9
|7
|50
|34
|16
|54
|4.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|31
|16
|5
|10
|53
|40
|13
|53
|5.GALATASARAY A.Ş.
|32
|14
|10
|8
|50
|34
|16
|52
|6.AYTEMİZ ALANYASPOR
|31
|14
|9
|8
|57
|34
|23
|51
|7.FENERBAHÇE A.Ş.
|31
|14
|8
|9
|54
|41
|13
|50
|8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|31
|10
|11
|10
|45
|47
|-2
|41
|9.GÖZTEPE A.Ş.
|32
|10
|9
|13
|40
|45
|-5
|39
|10.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
|31
|9
|11
|11
|37
|50
|-13
|38
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|31
|10
|6
|15
|46
|54
|-8
|36
|12.GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|9
|9
|14
|39
|51
|-12
|36
|13.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|31
|8
|8
|15
|44
|46
|-2
|32
|14.YUKATEL DENİZLİSPOR
|31
|8
|8
|15
|29
|45
|-16
|32
|15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|31
|9
|5
|17
|34
|52
|-18
|32
|16.HES KABLO KAYSERİSPOR
|31
|8
|7
|16
|38
|68
|-30
|31
|17.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|6
|12
|13
|26
|43
|-17
|30
|18.MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|6
|11
|15
|30
|55
|-25
|29
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