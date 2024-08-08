Süper Lig'de perde ilk hafta maçı ile açılıyor. Lig ne zaman başlıyor sorusu, futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon fikstür çekimini gerçekleştirirken, Süper Lig'in başlayacağı tarih ve 1. hafta maç programı belli oldu. İşte 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç programı...