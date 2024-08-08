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        Haberler Bilgi Spor Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç takvimi, lig fikstürü

        Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç takvimi

        Süper Lig'de ilk düdük sesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren ekipler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 fikstür çekiminin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih ve 1. hafta maç takvimi netlik kazandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç takvimi ve derbi haftaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 21:48 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:48
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        • 1

          Süper Lig'de perde ilk hafta maçı ile açılıyor. Lig ne zaman başlıyor sorusu, futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon fikstür çekimini gerçekleştirirken, Süper Lig'in başlayacağı tarih ve 1. hafta maç programı belli oldu. İşte 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç programı...

        • 2

          2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Süper Lig 2024-2025 sezonunda 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

          Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.

        • 3

          SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

          Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        • 4

          Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:

          1. hafta

          9 Ağustos Cuma

          21.00 Galatasaray - Hatayspor

          10 Ağustos Cumartesi

          19.15 Kasımpaşa - Konyaspor

          21.45 Antalyaspor - Göztepe

          21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor

          11 Ağustos Pazar

          19.15 Sivasspor - Trabzonspor

          21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor

          21.45 Samsunspor - Beşiktaş

          12 Ağustos Pazartesi

          21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir

          21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

          2. hafta

          16 Ağustos Cuma

          21.00 Konyaspor - Galatasaray

          17 Ağustos Cumartesi

          19.15 Kayserispor - Sivasspor

          21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

          21.45 Göztepe - Fenerbahçe

          18 Ağustos Pazar

          19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor

          21.45 Gaziantep FK - Samsunspor

          21.45 Beşiktaş - Antalyaspor

          19 Ağustos Pazartesi

          21.00 Hatayspor - Kasımpaşa

          21.00 Eyüpspor - Bodrum FK

        • 5

          TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

          Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.

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