Süper Lig ne zaman başlıyor? 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç takvimi
Süper Lig'de ilk düdük sesi için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdüren ekipler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024-2025 fikstür çekiminin ardından, Süper Lig'in başlayacağı tarih ve 1. hafta maç takvimi netlik kazandı. Peki, "Süper Lig ne zaman başlıyor?" İşte 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç takvimi ve derbi haftaları...
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Süper Lig'de perde ilk hafta maçı ile açılıyor. Lig ne zaman başlıyor sorusu, futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon fikstür çekimini gerçekleştirirken, Süper Lig'in başlayacağı tarih ve 1. hafta maç programı belli oldu. İşte 2024-25 Süper Lig 1. hafta maç programı...
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2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig 2024-2025 sezonunda 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek.
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SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta maçlarıyla başlayacak.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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Trendyol Süper Lig'de 1. ve 2. haftanın programı şöyle:
1. hafta
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK
2. hafta
16 Ağustos Cuma
21.00 Konyaspor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Kayserispor - Sivasspor
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.45 Göztepe - Fenerbahçe
18 Ağustos Pazar
19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor
21.45 Gaziantep FK - Samsunspor
21.45 Beşiktaş - Antalyaspor
19 Ağustos Pazartesi
21.00 Hatayspor - Kasımpaşa
21.00 Eyüpspor - Bodrum FK
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TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erecek.