Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.

Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.