Heyecan dolu ilk 3 haftanın ardından gelen milli arada Süper Lig ekipleri hazırlıklarını sürdürürken 4. hafta ile başlayacak kritik dönem şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiriyor.

Eylül ayıyla birlikte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un ise Avrupa Ligi'ndeki grup maçları başlayacak. 4 takımı da bu süreçte zorlu maçlar beklerken bu sezon Avrupa'da yer almayan Fenerbahçe ise rakiplerine oranla daha avantajlı bir fikstürle şampiyonluk yarışında pusuya yatacak.

GALATASARAY

13 Eylül Cuma günü Kasımpaşa maçıyla lige dönecek olan Galatasaray, sonrasında Club Brugge ve Yeni Malatyaspor deplasmanlarına gidip evinde derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Aslan sonrasında ise PSG'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

BEŞİKTAŞ

Ligde bu sezonki ikinci deplasman maçına 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep karşısında çıkacak olan Beşiktaş, 5 gün sonra ise Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak. Kartal bu karşılaşmanın ardından ligde Başakşehir, Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde ise Wolves sınavlarını verecek. Siyah-beyazlılar, zorlu periyodu 3 gün sonraki Alanyaspor maçıyla tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, 15 Eylül Pazar günü ligde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Fırtına sonrasında Avrupa Ligi'nde Getafe, ligde ise Sivasspor deplasmanına çıkıp Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hemen ardından Basel'le iç sahada oynayacak olan Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçıyla bu periyodu bitirecek.

FENERBAHÇE

Bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyen Fenerbahçe ise rakiplerinin zorlu fikstüründe en avantajlı takım olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerinin 6 maç yapacağı süreçte 4 karşılaşma oynayacak. Kanarya ligde deplasmanda Alanyaspor, iç sahada ise Ankaragücü maçlarına çıkıp derbide Galatasaray'a konuk olacak. Kanarya sonrasında ise Kadıköy'de Antalyaspor'u ağırlayacak.