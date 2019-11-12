12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ligde 2019-2020 sezonunun ilk 11 haftasında hakemler, 42 kez penaltı noktasını işaret etti. Kullanılan atışların 35'inde top ağlarla buluştu.
Lehine en fazla penaltı verilen takımlar 5 kezle Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu.
Ligde 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, 5 penaltıyı 2 maçta kazandı. Sarı-lacivertli takım lehine Gaziantep FK maçında 3, Kasımpaşa karşısında ise 2 penaltı kararı çıktı.
Fenerbahçe'nin ilk hafta sahasında Gaziantep FK'yi 5-0 yendiği maçta beyaz noktaya iki kez Victor Moses, bir defa Emre Belözoğlu geldi. Moses penaltı vuruşlarından birisini kaçırırken, Emre hata yapmadı.
Sarı-lacivertli ekibin, 11. haftada Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada Vedat Muric, kullandığı iki penaltı atışını da gole çevirdi.
Trabzonspor ise penaltılarda 5'te 3 yaptı. Bordo-mavili ekipte penaltıdan Alexander Sörloth, Daniel Sturridge ve Majid Hosseini birer gol kaydetti. Sörloth ve Hosseini, birer penaltı vuruşundan ise faydalanamadı.
ÜÇ TAKIM PENALTI KULLANMADI
Fenerbahçe ve Trabzonspor'u, dörder penaltı kazanan Galatasaray, Antalyaspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor takip etti. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir lehine ise ikişer penaltı kararı çıktı. Ligde bu sezon şu ana kadar lider Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü penaltı kullanmadı.
STACHOWIAK 3 PENALTI KURTARDI
Aleyhine en fazla penaltı verilen takımlar ise 5 kezle Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Yukatel Denizlispor oldu. Yukatel Denizlispor'un Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak, 5 penaltının 3'ünü kurtarmayı başardı. Medipol Başakşehir'in aleyhine 2 kez penaltı düdüğü çalındı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un aleyhine birer penaltı verildi. Fenerbahçe, Galatasaray ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un aleyhine penaltı kararı çıkmadı.
PENALTI DOSYASI
Süper Lig'de ilk 11 haftanın penaltı istatistikleri şöyle:
|Takımlar
|Lehine
|Aleyhine
|Gol
|Kaçan
|Gol
|Kaçan
|Antalyaspor
|3
|1
|1
|-
|Aytemiz Alanyaspor
|-
|-
|4
|1
|Beşiktaş
|2
|-
|1
|-
|BtcTurk Yeni Malatyaspor
|4
|-
|-
|-
|Çaykur Rizespor
|3
|-
|1
|-
|Demir Grup Sivasspor
|-
|-
|3
|1
|Fenerbahçe
|4
|1
|-
|-
|Galatasaray
|3
|1
|-
|-
|Gaziantep FK
|3
|-
|2
|1
|Gençlerbirliği
|1
|-
|4
|-
|Göztepe
|1
|2
|2
|-
|İstikbal Mobilya Kayserispor
|1
|-
|4
|1
|İttifak Holding Konyaspor
|3
|-
|2
|-
|Kasımpaşa
|1
|-
|4
|-
|Medipol Başakşehir
|2
|-
|2
|-
|MKE Ankaragücü
|-
|-
|2
|-
|Trabzonspor
|3
|2
|1
|-
|Yukatel Denizlispor
|1
|-
|2
|3
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