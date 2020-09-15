Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerFutbolSüper Lig

Süper Lig'in ilk haftasında beraberlik yok

Tarihinde ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'in ilk haftasından beraberlik çıkmadı! Oynanan 10 karşılaşmanın 10'unda da en az 1 gol olurken hiçbir mücadelede eşitlikle sonuçlanmadı

15.09.2020 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla gerçekleşirken ilk haftada tam 10 karşılaşma oynandı, hiçbiri berabere bitmedi! 21 takım bulunması nedeniyle Konyaspor haftayı bay geçerken 10 takım sahadan boynu bükük ayrıldı.

Göztepe, Karagümrük, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor rakiplerini mağlup ederek 3 puana ulaşırken haftanın sürprizleri ise geçen sezon zirvede yer alan takımlardan geldi. Son şampiyon Başakşehir, Hatayspor'a 2-0 yenilirken Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sivasspor da Alanyaspor'a evinde 2-0'lık skorla kaybetti.

LİGİN YENİLERİ İYİ BAŞLADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçerek tarihi bir galibiyete imza attı. Fatih Karagümrük de lige iddialı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçti. BB Erzurumspor da Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1GÖZTEPE11005143
2FATİH KARAGÜMRÜK11003033
3BEŞİKTAŞ11003123
4GALATASARAY11003123
5ALANYASPOR11002023
6ATAKAŞ HATAYSPOR11002023
7FRAPORT-TAV ANTALYASPOR11002023
8BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR11002113
9FENERBAHÇE11002113
10HES KABLO KAYSERİSPOR11001013
11İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR00000000
12ÇAYKUR RİZESPOR100112-10
13MKE ANKARAGÜCÜ100112-10
14KASIMPAŞA100101-10
15GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ100113-20
16TRABZONSPOR100113-20
17DEMİR GRUP SİVASSPOR100102-20
18GENÇLERBİRLİĞİ100102-20
19MEDİPOL BAŞAKŞEHİR100102-20
20YENİ MALATYASPOR100103-30
21YUKATEL DENİZLİSPOR100115-40
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Testi pozitif çıkmıştı! Buna rağmen yine...
Testi pozitif çıkmıştı! Buna rağmen yine...
Mucizevi etkisi inanılmaz... Çok az kişi biliyor
Mucizevi etkisi inanılmaz... Çok az kişi biliyor
24 ayar saf altın ile kapladı... Dilimi 550 lira
24 ayar saf altın ile kapladı... Dilimi 550 lira
Aşkı için Amerika'dan Mardin'e gitti! Pozları olay oldu
Aşkı için Amerika'dan Mardin'e gitti! Pozları olay oldu
Başakşehir'den 'Doğa konseptli' forma
Başakşehir'den 'Doğa konseptli' forma
3 puan Kayserispor'un
3 puan Kayserispor'un
Kartal Gol Gol Gol!
Kartal Gol Gol Gol!
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor
Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X