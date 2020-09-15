Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezon 21 takımla gerçekleşirken ilk haftada tam 10 karşılaşma oynandı, hiçbiri berabere bitmedi! 21 takım bulunması nedeniyle Konyaspor haftayı bay geçerken 10 takım sahadan boynu bükük ayrıldı.

Göztepe, Karagümrük, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor, Hatayspor, Antalyaspor, Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor rakiplerini mağlup ederek 3 puana ulaşırken haftanın sürprizleri ise geçen sezon zirvede yer alan takımlardan geldi. Son şampiyon Başakşehir, Hatayspor'a 2-0 yenilirken Trabzonspor Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sivasspor da Alanyaspor'a evinde 2-0'lık skorla kaybetti.

LİGİN YENİLERİ İYİ BAŞLADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, son şampiyon Başakşehir'i 2-0'la geçerek tarihi bir galibiyete imza attı. Fatih Karagümrük de lige iddialı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçti. BB Erzurumspor da Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

İttifak Holding Konyaspor'un maç yapmadan (Bay) geçtiği ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Yeni Malatyaspor: 3-0

Göztepe-Yukatel Denizlispor: 5-1

Galatasaray-Gaziantep FK: 3-1

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-2

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 2-0

PUAN DURUMU

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P 1 GÖZTEPE 1 1 0 0 5 1 4 3 2 FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 0 3 3 3 BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 1 2 3 4 GALATASARAY 1 1 0 0 3 1 2 3 5 ALANYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 6 ATAKAŞ HATAYSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 7 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3 9 FENERBAHÇE 1 1 0 0 2 1 1 3 10 HES KABLO KAYSERİSPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 11 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0 13 MKE ANKARAGÜCÜ 1 0 0 1 1 2 -1 0 14 KASIMPAŞA 1 0 0 1 0 1 -1 0 15 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1 0 0 1 1 3 -2 0 16 TRABZONSPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0 17 DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 18 GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 2 -2 0 19 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 2 -2 0 20 YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 21 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0