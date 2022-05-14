Süper Lig'e hangi takımlar çıktı? 2021-2022 TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve küme düşen takımlar

TFF 1. Lig'de gün itibariyle son 2 haftaya girildi ve heyecan artık doruğa çıktı. Ligden düşen ve Süper Lig'e yükselecek takımların belli olmaya başladığı haftada son durumu bir araya getirdik...

SÜPER LİG'E HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ve Ümraniyespor oldu.

3. takım ise Bandırmaspor, İstanbulspor, BB Erzurumspor ve (Eyüpspor-Tuzlaspor-Samsunspor üçlüsünden biri) arasında oynanacak play-off maçları sonrası belli olacak. Söz konusu maçların oynanacağı tarihler ise henüz belli olmadı.

TFF 1. LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR

TFF 1. Lig'den bu sezon 4 takım düşecek. Düşmesi kesinleşen tek takım Balıkesirspor. Küme düşecek diğer takımlar ise Menemenspor, Bursaspor, Kocaelispor, Altınordu ve Boluspor'dan 3'ü olacak.