17 KASIM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerFutbol

Süper Lig'den milli takımlara 65 oyuncu

Süper Lig kulüplerinin kadrosunda bulunan 65 oyuncu, milli takım formalarını giymek için ülkelerinin kamplarında yer alıyor

17.11.2019 - 11:23 | Güncelleme: Futbol
Süper Lig

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.

MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP DENİZLİSPOR

Milli maç arasından dolayı 18 Süper Lig kulübü 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece bir oyuncusunu milli takımlara göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A Milli Takım seviyesinde sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.

DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇE

Süper Lig'in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali'yi Türkiye, Gary Rodrigues'i Yeşil Burun Adaları, Zanka'yı Danimarka, Zajc'ı Slovenya ve Isla'yı da Şili Milli Takımı'na yolladı.

ANADOLU'DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR

Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4'er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe'de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor'da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takımda yer alıyor.

AFRİKA'YA 25 OYUNCU

Kıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda. Bu kıtaya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu göndermiş durumda. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika'ya 3'er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Asya kıtasına giden tek oyuncu olarak dikkat çekerken, Beşiktaş'tan Boyd, Ankaragücü'nden Orgill, Galatasaray'dan Muslera, Göztepe'den Borges, Fenerbahçe'den Isla, Çaykur Rizespor'dan Samudio, Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.

Süper Lig kulüplerinden A Milli takımlara giden oyuncular şu şekilde:

Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N'Sakala

Ankaragücü: Orgill, Moke

Gençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo

Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, Sanneh

Gaziantep FK: Twumasi, Diarra, Tosca

Fenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, Rodrigues

Galatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, Lemina

Beşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, Boyd

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, Hosseini

Medipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, Ponck

Çaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah

Demir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lung

İttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia

Kasımpaşa: Hajradinovic, Popov

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe

Antalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, Fredy

Yukatel Denizlispor: Hadi Sacko

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bursa'da şaşırtan görüntü
Bursa'da şaşırtan görüntü
Kahreden olay! Görür görmez yıkıldı
Kahreden olay! Görür görmez yıkıldı
Çalışma hayatında önemli değişiklik
Çalışma hayatında önemli değişiklik
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis
Süper Lig'de yaprak dökümü
Süper Lig'de yaprak dökümü
Süper Lig'in penaltı dosyası
Süper Lig'in penaltı dosyası
Galatasaray ilki başardı
Galatasaray ilki başardı
Ligde kaleler 10 kez şaştı!
Ligde kaleler 10 kez şaştı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu