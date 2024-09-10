Süper Lig'den 1. Lig'e kiralık gitti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki file bekçisi Ataberk Dadakdeniz'in bonservisinin Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ye kiralandığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 25 yaşındaki kalecisi Ataberk Dadakdeniz'i 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'ya kiraladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ataberk Dadakdeniz'in 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." denildi.