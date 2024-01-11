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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor!

        Türkiye Futbol Federasyonu yarı otomatik ofsayt sistemini devreye sokuyor. TFF'nin yarın açıklayacağı sistem 20. haftadan itibaren devreye girecek

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 11.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:35
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        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kararının ardından yarı otomatik ofsayt sistemini de devreye sokmaya hazırlanıyor.

        Edinilen bilgilere göre yarın bu gelişmeyi teknik detayları ile duyuracak olan TFF, 20. hafta itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemini devreye sokacak.

        VAR MERKEZİNE İLETİLECEK, DURAKLAMALAR AZALACAK

        Bir süredir üzerinde kapalı devre olarak çalışma yürütülen sistemle birlikte kameralar oyuncuların konumlarını belirleyerek VAR merkezine iletecek. VAR hakemleri de pozisyonun ofsayt olup olmadığını maçın hakemine iletecek.

        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçilmesiyle birlikte VAR incelemelerindeki duraklamanın azalması bekleniyor.

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