Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi geliyor!

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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni yabancı kararının ardından yarı otomatik ofsayt sistemini de devreye sokmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre yarın bu gelişmeyi teknik detayları ile duyuracak olan TFF, 20. hafta itibarıyla yarı otomatik ofsayt sistemini devreye sokacak.

VAR MERKEZİNE İLETİLECEK, DURAKLAMALAR AZALACAK

Bir süredir üzerinde kapalı devre olarak çalışma yürütülen sistemle birlikte kameralar oyuncuların konumlarını belirleyerek VAR merkezine iletecek. VAR hakemleri de pozisyonun ofsayt olup olmadığını maçın hakemine iletecek.

Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemine geçilmesiyle birlikte VAR incelemelerindeki duraklamanın azalması bekleniyor.