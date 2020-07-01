Süper Lig'de kabus gibi bir ilk yarı geçiren, devre arasında ise büyük bir operasyona imza atarak kadrosunu baştan aşağı değiştiren Kasımpaşa, son haftalarda lige damga vurdu! Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; Fuat Çapa yönetiminde yükselişe geçen İstanbul temsilcisi, son 7 haftanın puan tablosunda zirveye oturdu! Ligin ilk 22 haftasında 16 puan toplayabilen Kasımpaşa, son 7 maçının 6'sını kazanarak 22 haftalık performansını da geride bıraktı!

TRANSFERLER VE ÇAPA'YLA ÇIKIŞ BAŞLADI!

Lacivert-beyazlı takım, teknik direktörlük koltuğuna Fuat Çapa'nın oturmasının ardından çıkışa geçti. Ara transfer döneminde kadrosunu büyük oranda değiştiren Kasımpaşa, ligin son bölümüne doğru gösterdiği performansla dikkati çekti.

Çapa'nın göreve gelmesinin ardından çıktığı ilk iki maçtan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, bu mücadelelerin ardından çıkışa geçti. Yeni kadrosunun uyum sürecini atlatmasının ardından Çapa'nın da dokunuşuyla gaza basan Kasımpaşa, 23. haftada Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek çıkışa geçti. Konyaspor'la 0-0 berabere kalarak bu 7 haftalık süreçteki tek puan kaybını yaşayan lacivert-beyazlılar, ardından Kayserispor'u 5-1, Göztepe'yi 2-0, Yeni Malatyaspor'u 2-1, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorlarla mağlup etti.

SON 7 HAFTANIN LİDERİ!

Kasımpaşa'nın kaybettiği son maç olan 22. haftadan bu yana oluşan puan durumunda ise liderlik koltuğu lacivert-beyazlıların! Bu süreçte oynadığı 7 mücadelede ortada olan 21 puanın 19'unu toplayan Kasımpaşa, 17 rakibini de geride bırakarak sezonun bu diliminde en çok puan toplayan ekip oldu. Kasımpaşa'yı 17 puanla Başakşehir, 15 puanla Antalyaspor, 14 puanla Beşiktaş takip etti. Söz konusu süreçte en az puan toplayan takımlar ise 2 puanla Göztepe, 4 puanla Yeni Malatyaspor, 5'er puanla Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Ankaragücü oldu.

7 HAFTADA 6 BASAMAK!

Ligin 22. haftasında topladığı 16 puanla 17. sırada bulunan Kasımpaşa, aradan geçen bu süreçte tam 6 basamak birden yükseldi! Topladığı 16 puanla üzerindeki rakipleri bir bir geçen Kasımpaşa, sadece sezonun kalan haftalarında ligdeki yerini güvene almakla kalmadı, gelecek sezon için rakiplerine şimdiden gözdağı verdi! Çapa ve öğrencileri bu 7 haftada üst üste 5 galibiyet alarak kulüp rekorunu egale ederken gelecek haftalar için çalışmalarını da sürdürüyor. Lacivert-beyazlılar, sırasıyla Sivasspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Başakşehir'le karşılaşacak.