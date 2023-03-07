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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası sona ererken Galatasaray liderliğini, Fenerbahçe ise ikinciliğini sürdürdü. Galatasaray'ın hükmen 3-0'lık galibiyet aldığı haftada iddaa şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları

Giriş: 07.03.2023 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Ligde kim şampiyon olacak? Spor Toto Süper Lig puan tablosu
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası dün akşam oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

ŞAMPİYONLUK ORANLARI DEĞİŞTİ

24. haftanın geride kalmasıyla birlikte iddaa şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Galatasaray'ın geçen hafta 1.20 olan oranı güncellendi ve sarı-kırmızıların yeni oranı 1.25 olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2.20 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, Kayserispor galibiyeti sonrası 2.10 olarak revize edli

Beşiktaş, Ankaragücü maçını kazandı ancak siyah-beyazlıların oranı değişmesi ve 25.00'te kaldı.

Trabzonspor'un 2.00 olan oranı, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası 75.00'e çıkarıldı.

Öte yandan Başakşehir'e 75.00 oran; Adana Demirspor'a ise 100.00 oran belirlendi.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1.GALATASARAY 23 18 3 2 50 17 33 57
2.FENERBAHÇE 23 16 3 4 58 25 33 51
3.BEŞİKTAŞ 23 12 7 4 40 24 16 43
4.ADANA DEMİRSPOR 23 11 9 3 44 23 21 42
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 22 12 4 6 32 22 10 40
6.TRABZONSPOR 23 11 5 7 35 31 4 38
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 23 11 2 10 36 32 4 35
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 22 7 8 7 47 43 4 29
9.ARABAM.COM KONYASPOR 23 6 10 7 24 26 -2 28
10.CORENDON ALANYASPOR 23 7 7 9 34 41 -7 28
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 23 6 7 10 31 33 -2 25
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 23 7 4 12 28 38 -10 25
13.KASIMPAŞA 23 7 4 12 30 42 -12 25
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 6 6 11 29 35 -6 24
15.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 6 5 11 19 41 -22 23
16.MKE ANKARAGÜCÜ 22 6 4 12 25 35 -10 22
17.BITEXEN GİRESUNSPOR 23 5 7 11 21 40 -19 22
18.İSTANBULSPOR 22 6 3 13 23 45 -22 21
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 23 4 6 13 29 42 -13 18

25. HAFTA FİKSTÜRÜ

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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