Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası dün akşam oynanan tek karşılaşmayla sona erdi. Lider Galatasaray, yaşanan deprem felaketi sonrası ligden çekilen rakibi Gaziantep FK önünde haftayı hükmen galip tamamlarken, takipçisi Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesinde 57 puanla oturan sarı-kırmızılı takımın 6 puan (51) gerisindeki Fenerbahçe, ikinci sırada takibini sürdürdü. Haftanın kapanış müsabakasında ise Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 yendi.

24. haftanın geride kalmasıyla birlikte iddaa şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.

Galatasaray'ın geçen hafta 1.20 olan oranı güncellendi ve sarı-kırmızıların yeni oranı 1.25 olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin 2.20 olarak açıklanan şampiyonluk oranı, Kayserispor galibiyeti sonrası 2.10 olarak revize edli

Beşiktaş, Ankaragücü maçını kazandı ancak siyah-beyazlıların oranı değişmesi ve 25.00'te kaldı.

Trabzonspor'un 2.00 olan oranı, Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası 75.00'e çıkarıldı.

Öte yandan Başakşehir'e 75.00 oran; Adana Demirspor'a ise 100.00 oran belirlendi.

Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Lig'de 25. hafta müsabakalarının programı şöyle:

10 Mart Cuma:

20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak)

11 Mart Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

12 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Şenol Güneş)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

13 Mart Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)