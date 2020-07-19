BÜYÜK GÜN! Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! Başakşehir mi, Trabzonspor mu?

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 33. haftada sahasında Hes Kablo Kayserispor'u; 4 puan gerideki takipçisi Trabzonspor ise Konyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de haftaya 66 puanla lider giren Başakşehir, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde, 4 puan gerisinde bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor'un oynayacağı maçın sonucuna bakılmaksızın 2019-2020 sezonunun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Medipol Başakşehir'in berabere kalması ya da yenilmesi durumunda Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın sonucu da turuncu-lacivertli ekibi şampiyonluğa ulaştırabilir. Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un haftayı beraberlik ya da yenilgi ile kapatması ve 4 puanlık farkın korunması, turuncu-lacivertli takıma şampiyonluğu getirecek.

Medipol Başakşehir'in yenilgisi durumunda Trabzonspor'un alacağı beraberlik ya da galibiyet ise şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyacak.

MUHTEMEL 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Visca, Akelsic, Crivelli, Ba

KAYSERİSPOR: Lung - Zoran, Sapunaru, Rienstra, Yasir, Campanharo, Enver Cenk, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Kravets

STAT: Fatih Terim

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 3

HAKEM: Ali Şansalan

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

KONYASPOR: Ertuğrul- Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Thuram

STAT: Medical Park

SAAT: 21.00

YAYIN: beIN Sports 2

HAKEM: Atilla Karaoğlan